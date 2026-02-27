TikTokeuse Imane Traoré : nouvelle garde à vue pour escroquerie organisée

Alors qu’elle était déjà sous le coup d’une information judiciaire pour détention et trafic de crack, la célèbre TikTokeuse F. Traoré, dite Imane (21 ans), voit sa situation s’aggraver. Ce jeudi, à la faveur d’un retour de parquet, elle a été extraite de la cave pour être placée en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC).

Selon les informations de Libération, reprises par Seneweb, Imane Traoré est désormais visée par une plainte pour escroquerie organisée. Elle est accusée d’avoir utilisé sa notoriété pour inciter ses abonnés, lors de ses “lives”, à participer à des jeux dits « win-win ». Le principe était simple : promettre des gains d’argent rapides et importants contre une mise de départ via un lien Telegram, pointe le journal.

La même source souligne qu’une vidéo, largement relayée depuis son arrestation, la montre brandissant un million de francs CFA pour allécher ses followers. Ce nouveau dossier s’ajoute à son arrestation initiale survenue le 21 février dernier à la Cité Yves Niang, où elle avait été surprise avec son groupe en possession de drogue dure (crack).

Imane Traoré doit être déférée à nouveau ce vendredi devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour répondre de cette procédure distincte, conclut le quotidien d’information.