1,7 milliard de dollars engrangés par Woodside : les prévisions pour le Sénégal font réagir Ousmane Sonko

Le rapport annuel de Woodside Energy, publié le 24 février 2026, dresse le bilan de la première année pleine d’exploitation du champ pétrolier offshore de Sangomar. Si l’opérateur australien affiche des performances techniques et financières de haut niveau, ces données relancent les interrogations sur la répartition de la rente pétrolière au niveau national.

Selon les informations relayées par Sud Quotidien, le projet a maintenu une production proche de sa capacité nominale de 100 000 barils par jour sur la majeure partie de l’année 2025. Woodside, qui détient 82 % des parts, fait état d’une fiabilité opérationnelle de 98,7 %. Sur le plan financier, cette exploitation a généré pour l’entreprise 1,9 milliard de dollars de revenus d’exploitation et 1,702 milliard de dollars d’Ebitda en 2025. Depuis le début de la production en juin 2024, le champ a rapporté un total de 2,6 milliards de dollars d’Ebitda à la société.

Sur le plan opérationnel, le groupe souligne l’absence de blessure enregistrée durant les 18 premiers mois d’activité. Woodside indique également avoir atteint un objectif de réduction de 15 % de ses émissions directes de gaz à effet de serre (Scopes 1 et 2) par rapport à 2024, grâce à l’efficacité de ses installations et à l’utilisation de crédits carbone. En parallèle, une discipline stricte a permis de faire reculer les coûts de l’entreprise de 4 % à l’échelle mondiale.

Au Sénégal, l’absence de données détaillées publiées sur la part exacte revenant à Petrosen ou à l’État maintient le débat sur la structuration des contrats. À l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait part de sa déception concernant les projections budgétaires liées aux hydrocarbures. Sur un budget global d’environ 6 000 milliards de FCFA pour 2026, les recettes pétrolières attendues se limitent à 76 milliards de FCFA. Une progression est anticipée pour 2027, avec une estimation fixée à 128,6 milliards de FCFA.

Dans ce contexte, l’opérateur australien annonce étudier les options pour une phase 2 de développement du projet. Cette nouvelle étape s’appuierait sur l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) ainsi que sur les infrastructures sous-marines existantes, dans le but d’optimiser la création de valeur et de prolonger la durée de vie du champ de Sangomar.