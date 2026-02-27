Le Tribunal de grande instance de Fatick (ouest) a rendu son verdict dans l’affaire opposant le maire de Palmarin, Singui Sarr, à la famille de Jean Maxime Ndiaye, ancien secrétaire général du gouvernement sous le régime de Macky Sall.

Selon le quotidien L’Observateur, l’édile a été condamné à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis. Ce dernier a été reconnu coupable de diffamation et d’injures publiques à l’encontre de la famille Ndiaye. En plus de cette peine, il devra verser la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à François Ndiaye, père de Jean Maxime Ndiaye, à titre de dommages et intérêts.

À l’origine de cette procédure judiciaire, de graves accusations formulées publiquement par Singui Sarr contre François Ndiaye. Le maire l’avait notamment accusé de spoliation financière. Des allégations fermement rejetées par la famille, qui avait décidé de saisir la justice afin de défendre son honneur.

Cette condamnation pourrait ne pas marquer la fin des démêlés judiciaires de l’édile. Un autre procès en diffamation l’attend, cette fois à l’initiative personnelle de Jean Maxime Ndiaye.