Maroc : «Macky Sall négocie pour…»

Tout en félicitant l’équipe nationale pour son sacre à la CAN, le député Tahirou Sarr a vivement critiqué les autorités sportives et diplomatiques concernant le sort des 18 supporters sénégalais encore détenus au Maroc.

Une Fédération « sans caractère »

Le parlementaire, cité par L’Observateur dans son édition de ce vendredi 6 février, dénonce l’attitude de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Selon lui, il est inacceptable que l’instance se complaise dans des festivités et des tournées de célébration alors que des compatriotes « croupissent en prison » dans le pays organisateur. « La Fédération devrait taper sur la table au niveau de la CAF pour exiger la protection des supporters au même titre que celle des joueurs », a-t-il martelé, fustigeant un manque de solidarité et de caractère.

Tahirou Sarr questionne également l’efficacité de la diplomatie sénégalaise. Invoquant l’excellence des relations entre Dakar et Rabat, il propose une intervention directe au plus haut niveau. Il invite le Président Bassirou Diomaye Faye à initier une requête de grâce royale auprès du Roi du Maroc afin de permettre le rapatriement immédiat des supporters.

Le député a par ailleurs révélé, de « source sûre », que Macky Sall mène actuellement des négociations pour obtenir leur libération. Il encourage cette démarche tout en regrettant l’inertie du nouveau régime. «Vu que ceux qui gouvernent ne font rien, lui au moins, il essaie», ironise-t-il.