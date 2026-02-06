“Une trahison” : Seydi Gassama avertit Diomaye Faye contre un éventuel soutien à Macky Sall à l’ONU

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a mis en garde le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, contre un éventuel soutien du Sénégal à la candidature de l’ancien chef de l’État, Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (Onu).

Dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter), M. Gassama estime qu’un tel soutien constituerait, selon lui, « une trahison de la mémoire de plus de 65 Sénégalais tués sous le régime de Macky Sall », évoquant notamment « les quatre personnes tuées à la suite de la décision de reporter l’élection présidentielle de février 2024 ».

« Sans le sacrifice de ces jeunes Sénégalais, dont les familles attendent toujours que justice soit rendue, vous ne seriez jamais devenu président de la République », a notamment écrit le Directeur exécutif de la section sénégalaise de Amnesty International à l’endroit du chef de l’État.

Le défenseur des droits humains a, par ailleurs, interpellé les États membres de l’Union africaine, rappelant que « la paix et la sécurité, le développement et les droits humains constituent les trois piliers de l’Organisation des Nations unies ».

Il faut par ailleurs noter qu’à ce stade, aucune réaction officielle des autorités sénégalaises n’a été enregistrée concernant une éventuelle candidature de l’ancien président Macky Sall à la tête de l’Onu.

Monsieur le Président @PR_Diomaye, si le SN soutient la candidature de @Macky_Sall au poste de SG de l'ONU, vous aurez trahi la mémoire de plus de 65 sénégalais tués par son régime, y compris les 4 tués suite à sa décision de reporter l'élection présidentielle de février 2024 1/2 pic.twitter.com/fpc24oAbNx — Seydi Gassama (@SeydiGassama) February 5, 2026