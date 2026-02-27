Affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein : les échanges entre Karim Wade et le financier américain révélés

Les archives judiciaires américaines déclassifiées révèlent les ramifications africaines du réseau de Jeffrey Epstein. Des documents attestent de liens étroits entre le criminel sexuel américain et des proches des présidences sénégalaise et ivoirienne.

Au-delà de son réseau de riches et puissants du monde occidental, Jeffrey Epstein a cherché à étendre son influence en Afrique. Le financier et criminel sexuel américain entretenait des liens étroits avec des cercles politiques au Sénégal et en Côte d’Ivoire, selon les archives déclassifiées par la justice américaine.

Courriels, rencontres, projets d’investissements, prêts: les documents analysés par l’AFP attestent d’une grande proximité entre Epstein et Karim Wade, fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade (2000-2012), ainsi qu’avec Nina Keita, nièce du chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara.

L’homme d’affaires émirati Sultan Ahmed bin Sulayem, contraint de quitter la tête de la compagnie portuaire Dubai DP World le 13 février 2026 après la révélation de son amitié avec Epstein, est à l’origine de la première rencontre entre le financier et Karim Wade, le 15 novembre 2010 à Paris.

Le courant passe très vite entre les deux hommes. “Merci d’être venu (…) J’ai confiance qu’on va s’amuser”, écrit Epstein. “Aucun doute (…) bon retour sur votre île paradisiaque”, lui répond Karim Wade. Les échanges consultés ne montrent pas de lien avec les crimes sexuels de Jeffrey Epstein, mais de nombreuses discussions sur des affaires potentielles dans des secteurs variés.

Karim Wade, “l’un des acteurs les plus importants” d’Afrique

Au Sénégal présidé par son père, Karim Wade est jusqu’en avril 2012 un pilier du pouvoir, surnommé le “ministre du Ciel et de la Terre” du fait de ses multiples portefeuilles: coopération internationale, transport aérien, infrastructures, énergie. Jeffrey Epstein voit en lui “l’un des acteurs les plus importants” d’Afrique et l’invite à rencontrer des contacts proches, comme Ehud Barak, alors ministre de la Défense d’Israël.

Il le met en relation avec un homme d’affaires chinois, Desmond Shum, avec lequel il lui conseille de parler “banque offshore” et que Karim Wade rencontre à Pékin le 9 mai 2011. Le même mois, Karim Wade planifie pour Jeffrey Epstein une tournée africaine enchaînant Sénégal, Mali et Gabon.

Sénégal, Côte d’Ivoire: comment le criminel sexuel Jeffrey Epstein cherchait à étendre son réseau en Afrique

Les archives judiciaires américaines déclassifiées révèlent les ramifications africaines du réseau de Jeffrey Epstein. Des documents attestent de liens étroits entre le criminel sexuel américain et des proches des présidences sénégalaise et ivoirienne.