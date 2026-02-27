Tentative de putsch au Bénin : la police lance la traque contre le cerveau de l’opération et 8 autres personnes

Au Bénin, l’affaire tentative de coup d’État est loin d’être close. La police républicaine a lancé ce vendredi 27 février, un avis de recherche visant le cerveau de l’opération, en l’occurrence le Lieutenant-colonel Pascal Tigri et huit autres personnes. Celles-ci ont pour noms : Sambieni Castro, Sanhouekoua Bernard, Samary Ousmane, Setondji Laurier, Issa Soumanou, Osseni Yacoubou Moudachirou, Dassoudo Démanmon et Moussa Noma Rafiou.

La police invite toute personne disposant d’informations utiles pouvant permettre de les localiser, à la contacter immédiatement, contre « récompense ».

Pour rappel, la tentative de coup d’État s’est déroulée le dimanche 07 décembre 2025 à Cotonou. Des mutins, après avoir pris le contrôle de la Radio et de la Télévision nationale, s’étaient rendus au domicile du chef de l’Etat pour s’emparer de sa personne.