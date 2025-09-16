Humeubeul 2025 : Le décret royale est tombé pour trois de festivités aux hommes aptes

C’est en ce début de journée que la grande famille royale a officialisé par décret la fête du roi d’Oussouye de la Basse Casamance, Sa Majesté Man Sibilumbaye Diédhiou, trois jours de célébration à la nouvelle année qui se manifeste par la reprise des activités de récolte (riz, vin de palme, arachide…) et par la fin des activités de travaux champêtres. L’objectif est de renforcer la communion, la cohésion fraternelle au sein du royaume qui compte 17 villages.

Pour rappelle qu’en 2000, après son intronisation comme roi, Sa Majesté Sibilumbaye Diédhiou avait mis au goût du jour la cérémonie et des séances de lutte organisées alors que la crise qui sévit en Casamance battait son plein…