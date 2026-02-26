Maroc : Mohamed Ouahbi pressenti pour succéder à Walid Regragui

Un nouveau chapitre s’apprête à s’ouvrir pour les Lions de l’Atlas. Après avoir fait part de son intention de quitter son poste à l’issue de la CAN perdu à domicile face au Sénégal (1-0), Walid Regragui a vu sa demande validée par la Fédération royale marocaine de football, qui a conditionné son départ à l’identification d’un successeur.

Fidèles à leur ligne directrice, les dirigeants marocains souhaitent poursuivre avec une expertise locale pour assurer la continuité du projet sportif. Dans cette optique, un nom se détache nettement.

Selon Foot Mercato, Mohamed Ouahbi est en pole position pour prendre les rênes de l’équipe nationale A. Sacré champion du monde U20 avec le Maroc en octobre dernier, le technicien s’est imposé comme une valeur montante du banc marocain.

S’il est confirmé, Ouahbi aura la lourde mission de lancer un nouveau cycle à la tête des Lions de l’Atlas, à moins de quatre mois de la Coupe du monde 2026. Un défi de taille, mais aussi une opportunité majeure pour installer durablement sa patte au sommet du football marocain.