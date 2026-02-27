Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko impose le riz sénégalais dans les achats publics

Le Premier ministre Ousmane Sonko a signé, le 26 février 2026, une circulaire estampillée « Très urgent » relative à l’approvisionnement des structures publiques en riz local. À travers cette instruction adressée aux membres du gouvernement, le chef du gouvernement entend renforcer la souveraineté alimentaire et soutenir durablement les producteurs nationaux.

Dans ce document officiel, le Premier ministre constate que « la filière riz local a enregistré cette année une production record ». Toutefois, il souligne que « les riziers éprouvent des difficultés persistantes à écouler leur production sur le marché ». Une situation qu’il juge préoccupante, estimant qu’elle « risque d’annihiler les efforts et la dynamique entamés en faveur de la souveraineté nationale en riz » si elle devait perdurer.

Face à ce constat, Ousmane Sonko demande aux ministres de passer à l’action. « En complément des mesures de régulation des importations de riz importé, je vous demande de privilégier, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’approvisionnement des structures publiques, placées sous votre autorité, en riz d’origine sénégalaise », écrit-il.

Le Premier ministre invite également les départements ministériels à intégrer systématiquement cette orientation dans leurs procédures administratives : « Je vous invite à systématiser la priorité au riz local dans les plans d’achats, les cahiers de charges et les contrats de fourniture, et veiller à adapter les modalités d’approvisionnement pour faciliter la commande de riz local, dans le respect des procédures applicables. »

Selon lui, « la mise en œuvre diligente desdites orientations contribuera au renforcement de la souveraineté alimentaire, au soutien des producteurs et à la dynamisation de la chaîne de valeur rizicole locale ».

Dans un souci de suivi rigoureux, le chef du gouvernement exige un retour d’information de la part des ministères concernés : « Vous me rendrez compte des résultats obtenus et des difficultés rencontrées par vos services respectifs. » Et de terminer: « J’attache du prix à l’exécution de cette instruction. »