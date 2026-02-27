Détournement présumé de 300 millions FCFA : Moustapha Diop conteste les accusations

Inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur 300 millions de FCFA de deniers publics et blanchiment de capitaux, l’ancien ministre du Développement industriel, Moustapha Diop, a été extrait de prison jeudi pour être entendu au fond par le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), dans le cadre de l’affaire dite Tabaski Ngom.

Cette dernière, ancienne comptable à l’Aprosi puis à la Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE), est poursuivie pour un détournement présumé de 766 millions de FCFA. Elle affirme avoir remis 300 millions de FCFA issus de ces fonds pour financer la campagne législative de Moustapha Diop en novembre 2024.

Devant le magistrat instructeur, en présence du procureur financier adjoint Abdoulaye Diouf, l’ex-ministre a catégoriquement rejeté ces accusations, assurant n’avoir reçu aucun argent et soutenant que son accusatrice ne dispose d’aucune preuve. Une confrontation entre les deux parties est prévue pour la suite de l’instruction.