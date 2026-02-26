La tension ne retombe toujours pas entre les travailleurs et la direction générale de la RTS. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 26 février, les délégués de l’Intersyndicale SYNPICS-SYNPAP RTS ont dénoncé des manquements dans l’ordre du jour d’une réunion qui se tenait ce jour entre les délégués syndicaux et la direction générale.

Selon l’Intersyndicale, malgré les impairs notés dans les convocations, les délégués ont tenu à être présents à la réunion.

Cependant, selon la source, constatant que le “point important” concernant « l’Accord d’entreprise» n’est pas inscrit en priorité à l’ordre du jour de la rencontre, les délégués ont décidé de quitter la séance pour protester contre cette décision. Ceci pour honorer leur engagement à lutter pour la levée de la suspension de l'”Accord d’entreprise” sans délai et sans condition.

L’Intersyndicale SYNPICS-SYNPAP renouvelle son engagement à défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, et appelle tous les agents à rester mobilisés pour la suite du combat de la dignité.

