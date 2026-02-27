Madana Kane : «L’échec de la campagne arachidière était prévisible»

Dans une vidéo intitulée ‘’Débrief des Questions d’actualité à l’Assemblée nationale’’, l’expert financier Mouhamadou Madana Kane, leader de DUNDU, analyse le passage du Gouvernement dans l’Hémicycle.

Sur le cas des homosexuels, M. Kane relève une volte-face des actuels tenants du pouvoir. ‘’Ce n’est plus une criminalisation pour ce qui concerne l’homosexualité, ça va rester un délit, comme c’était le cas avec les régimes précédents. Même s’il nous dit que les sanctions ont été corsées, l’Etat a fait une reculade en ne criminalisant pas ce phénomène’’, soutient-il.

Avant de souligner clairement : ‘’Nous, en tant qu’aspirants à gouverner, nous devons toujours veiller sur ce que nous disons aujourd’hui par rapport à nos actes de demain. Nous devons faire en sorte de ne promettre que ce que nous allons réaliser. Sinon, ça va engendrer une crise de confiance. Et les Sénégalais ne seront plus enclins à faire confiance aux politiciens. La leçon qu’on doit retenir en tant qu’acteurs politique, c’est de tenir nos promesses’’.

Pour Mouhamadou Madana Kane, ‘’il y a des lois symboliques’’. ‘’Si on corse des sanctions, on devait pouvoir criminaliser. Surtout que ça allait mettre en confiance les Sénégalais. D’autant plus que le régime a assumé sa souveraineté. S’il y avait un référendum sur cette question de l’homosexualité, la majorité des sénégalais allait se prononcer pour la criminalisation’’, souligne le chef de file de DUNDU.

Sur la dette, l’ancien Directeur général de la Banque islamique du Sénégal fait remarquer que ‘’le Gouvernement a décidé de ne pas accepter la restructuration’’.

‘’Quelle que soit la lourdeur de la dette, ils ont décidé de la payer. Le ministre des Finances a dit qu’il y aura une gestion active de la dette. C’est ce qu’ils ont fait en 2025 et ce qu’ils comptent reproduire en 2026. Mais, ce qui nous intrigue, c’est que nous n’avons pas entendu les députés demander pourquoi le Gouvernement estime que la restructuration de la dette n’est pas une bonne chose. Le Gouvernement n’a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne veut pas que la dette soit restructurée. Il entretient le flou’’, affirme M. Kane.

L’expert financier d’éclairer ensuite : ‘’Si une dette est lourde et que ça vous empêche de faire certaines choses ou d’investir, vous pouvez aller discuter avec votre préteur pour lui demander de restructurer la dette sous de nouvelles conditions avec un nouveau taux d’intérêt. Le Gouvernement devrait dire aux Sénégalais quelle est l’option la moins onéreuse, car c’est le peuple qui paie la dette’’.

Pour ce qui concerne la campagne arachidière, le banquier Mouhamadou Madana Kane souligne que ‘’le Gouvernement a accepté son échec’’. Faisant la leçon au régime PASTEF, le président de DUNDU de lancer : ‘’Un Etat doit faire preuve d’anticipation. Quand on décide de créer une taxe, on doit d’abord voir si cette mesure ne va pas créer des difficultés. Ça n’a aucun sens de créer une taxe pour l’enlever ensuite. Quand l’Etat s’est rendu compte que les producteurs ne vendent pas, il a appelé les exportateurs pour discuter avec eux et enlever la taxe de 40 francs. L’Etat leur a dit ‘si nous enlevons la taxe, il faut que vous acceptiez d’acheter 300 000 tonnes’. L’engagement a été pris. Mais vous avez entendu le Premier ministre dire que sur les 300 000 tonnes, seules 5000 tonnes ont été achetées. C’est un échec patent’’.

Nullement surpris par cette situation, Mouhamadou Madana Kane déclare que ‘’cet échec était prévisible. La taxation de 40 francs n’avait pas de sens’’.