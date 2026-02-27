RTS : mauvaise nouvelle pour Pape Biram Bigué Ndiaye, une lettre déposée pour son licenciement

Dans le cadre de la traque visant des présumés homosexuels, le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Biram Bigué Ndiaye, figure parmi les personnes interpellées. Placé en garde à vue à la Brigade de recherches de Keur Massar, il a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye l’a néanmoins inculpé pour des faits d’« actes contre nature ». Si notre confrère a recouvré la liberté, son dossier judiciaire reste pendant.

Par ailleurs, une association s’est mobilisée contre lui. Il s’agit du mouvement « Nittu Deugg Valeurs », dont le président, Karim Gueye, alias Karim Xrum Xak, s’est rendu ce jeudi à la RTS pour y déposer une lettre réclamant son licenciement.

Dans cette correspondance, l’activiste affirme : « Nous avons dit au DG de la RTS que, dans ce combat pour la restauration des valeurs, nous ne voulons plus voir Pape Biram Bigué Ndiaye à la RTS. »

Depuis sa libération, le journaliste cité dans cette affaire a préféré garder le silence. Il convient toutefois de préciser que les tests effectués se sont révélés négatifs.