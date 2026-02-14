A Thiès, un homme a été arrêté par le Commissariat du 1er Arrondissement pour chantage sexuel, viol et détention d’amphétamines. Il dissimulait une caméra dans sa chambre pour filmer ses relations intimes à l’insu de ses partenaires, avant de les menacer de diffuser les images. Plusieurs victimes ont déjà été identifiées par les enquêteurs.

Le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès a procédé à l’arrestation d’un individu poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel, détention d’amphétamines, administration de substances nuisibles et viol.

L’affaire a été déclenchée à la suite de la plainte d’une femme victime de chantage à la diffusion d’images intimes. Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait filmé à son insu des rapports sexuels, avant d’exiger de nouvelles rencontres sous la menace de transmettre les vidéos à son époux. Pour parvenir à ses fins, il lui aurait administré une substance chimique dissimulée dans une boisson, provoquant son endormissement.

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu l’existence d’une caméra dissimulée dans sa chambre. La perquisition de son domicile a permis la saisie d’une caméra de surveillance fixe, de neuf disques durs externes, d’une clé USB, d’une unité centrale et d’un ordinateur portable.