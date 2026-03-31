4 avril : Le Khalife de la famille Ndieguène parle de « fierté inestimable » pour Thiès

À l’approche de la commémoration de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, la région de Thiès est en effervescence. Dans une déclaration solennelle, Serigne Mouhammadou Mounirou Ndieguène, Khalife de la lignée de Tafsir Elhadji Ahmadou Baro Ndieguène, a livré un message fort aux Sénégalais.

Pour la première fois dans l’histoire du pays, les festivités nationales quittent la capitale pour s’installer à Thiès. Un choix que le Khalife accueille avec une « fierté inestimable ». Saluant la position stratégique et minière de la région, le guide religieux y voit une reconnaissance du rôle de carrefour que joue la ville aux deux gares dans le destin du Sénégal.

Il a tenu à souhaiter la bienvenue au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, soulignant qu’il est « chez lui » au sein de la famille Ndieguène, tout en formulant des vœux de succès pour ses projets nationaux.

La leçon du « D.A.R. » : un rappel à l’humilité politique

Le Khalife a rappelé que tout pouvoir est éphémère à travers l’acronyme « D.A.R. » (Départ, Affection et Retraite). « Aucun poste n’est éternel », a-t-il martelé, invitant les tenants du pouvoir à privilégier le service aux populations plutôt que l’attrait du prestige. Un conseil de gouvernance qui résonne comme un appel à l’éthique et à la responsabilité.

S’adressant à la jeunesse, qu’il considère comme sa « famille adoptive », Serigne Mouhammadou Mounirou Ndieguène a prôné un retour aux valeurs fondamentales. Face à la « précipitation » et au « matérialisme » ambiant, il exhorte les jeunes à s’inspirer des modèles prophétiques et à vénérer leurs parents. « Celui qui a Dieu avec lui ne manque de rien », a-t-il rappelé, citant son défunt père Elhadji Mouhamed Ndieguène (RTA).

Un appel à l’hospitalité thiessoise

En fervent défenseur de la cohésion sociale, le Khalife a invité les habitants de Thiès et les membres de la Khadra à réserver un accueil mémorable aux délégations. Il a également salué les efforts du Premier ministre Ousmane Sonko, du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens El Malick Ndiaye, ainsi que des autorités locales et ministérielles impliquées dans la réussite de l’événement.

Le guide religieux a conclu son message par des prières pour les malades et les prisonniers, tout en appelant à l’extinction des foyers de tension à travers le monde, souhaitant que cette fête soit l’occasion de « souder les fractures » pour le bien de l’humanité.