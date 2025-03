Opération de sécurisation : 60 personnes arrêtées, de la drogue et du matériel saisis dans plusieurs régions (gendarmerie)

La Gendarmerie nationale a mené, week-end dernier, des opérations de sécurisation dans plusieurs régions du pays, aboutissant à l’arrestation de plusieurs individus, à la saisie de dizaines de kilos de chanvre et au démantèlement d’un site d’orpaillage illégal. Ces actions se sont déroulés à Dakar, Saint-Louis, Tambacounda et Thiès, entre le 28 février et le 2 mars 2025.

Selon un communiqué de la Gendarmerie, 60 personnes ont été interpellées pour divers faits, sur un total de 5 380 contrôles effectués au cours de ces opérations. Par ailleurs, 148 véhicules sur 18 066 ont été immobilisés, ainsi que 34 motos sur 2 311 contrôlées.

La Gendarmerie a également signalé le démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Tambacounda (sud), ainsi que la saisie de 315,4 kilogrammes de chanvre indien par la brigade de Joal. Cette dernière a également mis la main sur trois panneaux solaires, un groupe électrogène et quatre motopompes.

Ces opérations, qui visent à renforcer la sécurité et à assainir les zones sensibles, s’inscrivent dans la stratégie du Haut-commandement de la Gendarmerie, déterminée à lutter contre la criminalité et à réduire sa progression dans ses zones de compétence, notamment à Dakar, Saint-Louis, Tambacounda et Thiès.