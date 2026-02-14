Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie : l’enquête s’élargit

Du nouveau dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie. Selon les révélations de Libération, le juge chargé du dossier a délivré une délégation judiciaire ordonnant l’interpellation de toutes les personnes formellement identifiées dans cette affaire.

La traque numérique sur WhatsApp

Les investigations se concentrent désormais sur l’activité en ligne des suspects. Le quotidien d’information rapporte que les enquêteurs épluchent actuellement des groupes WhatsApp comptant de nombreux membres. C’est au sein de ces plateformes que « chassait » l’un des mis en cause, Mamadou Gning. L’analyse des contacts jugés « troublants » de l’ensemble des prévenus est également en cours pour déterminer l’étendue réelle de ce réseau.

Parallèlement à ce dossier, complète la même source, la gendarmerie de Touba a récemment procédé à l’interpellation de cinq individus entre Touba et Mbacké. L’un d’eux a été déclaré porteur du VIH, illustrant la vigilance des services compétents face à ce phénomène.