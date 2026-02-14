Viols répétés par sodomie : l’ombre de Pierre Robert fait tomber un prédateur sexuel à Touba

A. Sow, livreur de 53 ans, est placé en garde à vue au commissariat de Ndamatou pour des faits de pédophilie et de viols par sodomie sur sa voisine de 11 ans. Ce prédateur présumé achetait le silence de sa victime pour quelques pièces de monnaie, rapporte L’Observateur dans son édition de ce samedi 14 février.

Un mode opératoire méthodique

Selon les révélations de la victime, le suspect guettait systématiquement l’absence de ses parents pour l’attirer dans sa chambre à l’étage. Là, il lui imposait des rapports anaux répétés. Pour s’assurer de son silence, il lui remettait après chaque acte des sommes dérisoires, allant de 250 à 500 F CFA, tout en proférant des menaces de mort si elle venait à dénoncer les faits.

Le déclic : l’affaire Pierre Robert à Dakar

Pendant plusieurs mois, la fillette a vécu dans la terreur. Le déclic est survenu après la médiatisation de l’arrestation, à Dakar, du réseau de Pierre Robert (impliqué dans l’affaire dite de « L’école du sexe ») sur de jeunes talibés, à Dakar. Effrayée par l’ampleur de ce scandale, la petite N.A. Bèye a fini par tout avouer à sa mère dans un flot de larmes.

Des preuves accablantes

L’examen médical réalisé à l’hôpital de Ndamatou confirme l’horreur. Réquisitionné par la police, Docteur E. Bénadji, chirurgien généraliste, a noté la présence de lésions et de cicatrices inflammatoires au niveau de l’orifice anal, des séquelles physiques qui attestent sans équivoque de pénétrations répétées sur une période prolongée.

Le suspect nie malgré les preuves

Face aux enquêteurs, A. Sow a adopté une stratégie de déni total. S’il reconnaît offrir de l’argent à la fillette « de temps en temps », il nie toute agression sexuelle. Un argumentaire qui n’a pas pesé face à la précision chirurgicale du témoignage de la victime.

Le suspect est pourssuivi pour viols répétitifs par sodomie et actes de pédophilie. Une information judiciaire a été ouverte pour déterminer si d’autres enfants du quartier ont pu être victimes de ce prédateur, complète le quotidien du Groupe futurs médias.