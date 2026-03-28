Le nouveau Directeur général de la Société nationale des HLM (SN HLM) a officiellement pris fonction ce vendredi 27 mars 2026, à l’occasion d’une cérémonie de passation de service. Abdourahmane Dabo a profité de cette occasion pour réaffirmer sa volonté de s’appuyer sur les succès et les acquis de ses prédécesseurs afin de poursuivre la mission de la société nationale.

À l’entame de son discours, il a rendu hommage au directeur sortant Bassirou Kébé. « Monsieur le directeur général, cette cérémonie est d’abord la vôtre. Je voudrais vous rendre un hommage sincère et mérité. Pendant près de deux années, vous avez dirigé cette société avec dévouement, compétence et abnégation. Vous avez su, dans un contexte parfois difficile, maintenir le cap et poser des jalons importants pour son développement ».

« Vous laissez derrière vous une institution structurée et un héritage sur lequel nous aurons à cœur de bâtir. Je sais que je pourrai toujours compter sur votre disponibilité et vos conseils avisés, et je vous en remercie par avance ».

Le nouveau directeur général a ensuite rappelé l’importance de la mission qui lui est confiée. Selon lui, « prendre la tête de la SN HLM, ce n’est pas seulement recevoir un titre, c’est endosser une mission de service public essentielle : celle de fournir un logement décent et abordable à nos concitoyens, de participer à la cohésion sociale et à l’aménagement harmonieux de notre territoire », comme indiqué par le Président de la République dans sa communication en conseil des ministres du 15 octobre 2025.

Les défis

Il a également souligné les nombreux défis auxquels la direction devra faire face, notamment une demande de logements sociaux « forte et croissante », la nécessité d’entretenir et de rénover le patrimoine existant tout en l’adaptant aux nouvelles normes environnementales et énergétiques, ainsi qu’une gestion financière « rigoureuse et innovante » pour favoriser de nouveaux investissements. À cela s’ajoute la volonté de renforcer la qualité de service offerte aux locataires et aux usagers.

Face à ces défis, Abdourahmane Dabo affirme vouloir inscrire son action, suivant les directives du Premier ministre dans sa communication en conseil des ministres du 25 février 2026, autour de trois valeurs fondamentales.

La première repose sur « la continuité et la consolidation ». « Nous ne repartons pas de zéro. Nous nous appuierons sur les succès et les acquis de mes prédécesseurs pour poursuivre notre mission », a-t-il indiqué.

La deuxième valeur est celle de « l’innovation et la performance ». Il a souligné que le secteur du logement et les matériaux de construction évoluent rapidement et que la SN HLM doit s’adapter à ces mutations. « Nous devons être une force de proposition. Nous devons moderniser nos méthodes de travail, digitaliser nos processus et optimiser notre gestion pour être plus efficaces et plus proches de nos clients afin de booster la régulation du marché de l’immobilier », a-t-il expliqué.

Mobilisation collective

Enfin, le nouveau directeur général place « l’humain et le dialogue » au cœur de sa démarche managériale. « Une entreprise est avant tout une aventure collective. Je m’engage à privilégier le dialogue social, à valoriser les compétences de chacun et à promouvoir un management de proximité, basé sur la confiance et la reconnaissance », a-t-il déclaré, citant l’acteur Al Pacino dans le film L’Enfer du dimanche : « soit nous guérissons maintenant en tant qu’équipe, soit nous mourrons tous en tant qu’individus. »

Il a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective pour relever les défis à venir. « La tâche qui nous attend est exaltante, mais elle ne pourra être menée à bien sans la mobilisation de tous », a-t-il souligné. Il a ainsi appelé à l’engagement des agents de l’entreprise, au soutien du Conseil d’administration et à la collaboration des partenaires, notamment les ministères de tutelle, les collectivités locales, les entreprises du BTP, les bailleurs sociaux et les associations.

« Ensemble, nous écrirons le prochain chapitre de l’histoire de la SN HLM dans la rigueur, l’efficacité et la transparence. Un chapitre tourné vers l’avenir, au service de l’intérêt général et du droit au logement pour tous », a-t-il conclu.