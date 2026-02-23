Azoura FALL activement recherché, demande pardon

Azoura Fall, a présenté ses excuses et regretté ses propos controversés alors qu’il fait face à un nouveau feuilleton judiciaire. Le militant de Pastef est visé pour des déclarations jugées outrageantes à l’encontre du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, survenues après le limogeage de Bassirou Kébé de la Direction générale de la SN-HLM.

Pour rappel, à la suite du limogeage de Bassirou Kébé de la Direction générale de la SN-HLM, le militant du parti Pastef avait tenu des propos jugés outrageants à l’encontre du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ses déclarations, largement relayées sur les réseaux sociaux, avaient rapidement provoqué une réaction des autorités judiciaires.

À la suite de ces propos, le procureur de la République a ordonné à la Section de Recherches de Colobane de le convoquer pour un interrogatoire. Toutefois, selon des sources proches du dossier, Azoura Fall serait actuellement introuvable.

Estimant que certaines expressions employées pouvaient tomber sous le coup de la loi, le procureur de la République avait ordonné à la Section de Recherches de Colobane de le convoquer pour audition. Toutefois, au moment de l’exécution de cette mesure, Azoura Fall était introuvable, alimentant les spéculations autour de sa situation.

Dans sa récente sortie, l’intéressé affirme ne pas avoir voulu porter atteinte à l’institution présidentielle et dit mesurer la portée de ses propos. Cette démarche d’apaisement intervient dans un climat où la liberté d’expression et ses limites juridiques continuent de susciter un débat nourri au sein de l’opinion publique. Reste désormais à savoir si ces excuses influeront sur la suite de la procédure engagée.