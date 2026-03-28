Ziguinchor : la scène choquante de trois talibés en pleins ébats, le plus âgé dénonce son initiateur

Trois élèves coraniques, âgés de 10 à 15 ans, ont été surpris le 26 mars dernier, vers 14 heures, à Ziguinchor, dans un bâtiment en construction. C’est une riveraine, intriguée par des mouvements suspects, qui a donné l’alerte avant de saisir les services de police, rapporte Libération.

La même source souligne que les deux plus jeunes, M. Diao (11 ans) et A. Baldé (10 ans), se relayaient sur l’adolescent de 15 ans. Lors des auditions, enchaîne le journal, les deux mineurs ont indiqué avoir été entraînés par le plus âgé. Ce dernier, cité par le quotidien d’information, a reconnu les faits, affirmant avoir lui-même été initié l’année précédente par un jeune adulte.

À la suite de ces déclarations, ce dernier, âgé de 18 ans, a été interpellé par les enquêteurs, bien qu’il conteste fermement les accusations portées contre lui.

Sur décision du parquet, complète Libération, les deux plus jeunes ont été confiés à l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) pour une prise en charge sociale. L’adolescent de 15 ans et le jeune homme de 18 ans ont, quant à eux, été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.