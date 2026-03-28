Après les retentissantes affaires Pierre Robert, Pape cheikh Diallo et Ouzin Keïta, la Division des Investigations Criminelles (DIC) vient de mettre à nu un réseau tentaculaire mêlant pédocriminalité, prostitution masculine et mise en danger de la vie d’autrui. Au cœur du scandale, un mineur de 17 ans, « vendu » depuis 2024 à une clientèle de prédateurs fortunés.

L’onde de choc secoue actuellement les hautes sphères de Dakar. Ce qui semblait être un signalement familial banal au commissariat de Ndamatou (Touba) s’est transformé en une enquête majeure sur un réseau criminel structuré. Les chefs d’accusation donnent le tournis : association de malfaiteurs, actes contre nature, viol sur mineur, pédocriminalité et transmission volontaire du VIH/Sida.

Le téléphone de la discorde

Selon libération qui file l’info, tout bascule lors des dernières festivités de la Korité. M. B. Ndao, un père de famille vigilant, remarque un changement radical chez son fils, S. Ndao, âgé de 17 ans. Le jeune homme, qui réside chez un parent à Thiaroye-Gare, présente une attitude qu’il juge « excessivement efféminée ». Inquiet, le père décide de fouiller le téléphone portable de l’adolescent.

La découverte est foudroyante. Des messages explicites et des vidéos ne laissent aucune place au doute : son fils entretient des rapports sexuels tarifés avec de nombreux hommes. Conduit devant les enquêteurs, le jeune S. Ndao passe aux aveux et livre une lecture glaçante de sa descente aux enfers.