SN-HLM : Bassirou Kébé révèle un financement avorté de 40 milliards FCFA juste avant son limogeage

Un mois après son éviction surprise de la Direction générale de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN-HLM), Bassirou Kébé est sorti du silence ce jeudi 26 mars 2026. Lors d’un point de presse tenu au siège de la société, le cadre de PASTEF a dévoilé les détails d’un montage financier colossal qu’il s’apprêtait à parapher au moment de sa démission forcée.

C’est un Bassirou Kébé serein mais factuel qui s’est présenté face aux journalistes ce jeudi. Limogé le 18 février dernier par le président Bassirou Diomaye Faye, l’ex-Directeur général a révélé qu’il était sur le point de sécuriser une enveloppe de 40 milliards de FCFA pour le compte de la SN-HLM.

Un rendez-vous manqué avec la dette publique

Le calendrier, selon ses dires, a joué contre la finalisation du dossier. « Au lendemain de mon limogeage, le jeudi 19 février, j’avais un rendez-vous pour finaliser un dossier de 40 milliards de FCFA », a-t-il expliqué. Ce financement, structuré en deux facilités (dont une première tranche de 13 milliards), avait été négocié sur le marché avec des organismes de garantie.

M. Kébé a tenu à souligner la transparence de la démarche, précisant avoir travaillé étroitement avec le ministre des Finances, Cheikh Diba, et le Comité National de la Dette Publique (CNDP). « Le jour même de mon limogeage, j’étais en pleines négociations sur le taux de la dette avec le comité », a-t-il ajouté, précisant qu’il n’a pu signer les documents, sa fonction prenant fin de manière prématurée.

La balle est dans le camp de Pape Abdourahmane Dabo

Malgré son départ, Bassirou Kébé ne semble pas vouloir bloquer l’avenir de la structure. Il invite son successeur, Pape Abdourahmane Dabo, à reprendre le flambeau : « S’il estime pertinent de poursuivre ce dossier, la structure aura un financement qui va lui permettre de réaliser ses projets sur la route de Mbour et vers Thiès. » Pour l’ancien DG, ces informations sont aisément « vérifiables » auprès du ministère des Finances.

Un limogeage au parfum de crise politique

Pour rappel, le départ de Bassirou Kébé de la tête de la SN-HLM n’était pas lié à sa gestion financière, mais à une prise de position publique. Membre influent de PASTEF, il avait été démis de ses fonctions après avoir tenu des propos jugés critiques envers les autorités suite au décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en médecine à l’UCAD, lors de récentes violences policières.

Cette sortie médiatique sonne comme une volonté de solder son bilan technique, tout en rappelant qu’au-delà des turbulences politiques, des enjeux de développement cruciaux pour l’habitat social restent en suspens.