Marche du 04 Juillet prochain à Guèdiawaye : risque de tensions entre l’opposition et les partisans d’Aliou Sall

Les partisans du maire de Guèdiawaye comptent organiser une marche le jeudi 04 juillet 2019. Le même jour où l’Alliance sauver le Sénégal a décidé d’envahir les rues de ladite localité pour « une marche de protestation liée à l’affaire Pétro-Tim».

Ce qui fait qu’une tension vive guette le département de Guédiawaye, dirigé par le frère du président de la République, Aliou Sall.



Les souteneurs du désormais ex-Directeur général de la Caisse des dépôts et de Consignation (CDC) vont descendre dans la rue à la même heure ( de 16 heures à 19 heures) et sur le même itinéraire ( point de départ : ancienne esplanade de Guédiawaye et point d’arrivée : terrain en face de l’école Golf Nord ) .