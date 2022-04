Célébration 04 Avril 2022: Ziguinchor a fêté à sa manière la 62e anniversaire de l’indépendance

La région de Ziguinchor a célébré à l’image de toutes les autres régions du pays la 62e anniversaire de la fête de l’indépendance sous le thème: “Forces de sécurité et de défense et résilience nationale”. Cette cérémonie qui s’est déroulée dans un contexte de COVID 19, de Carême et de Ramadan s’est résumée à une prise d’arme à la 5e bataillon d’infanterie Colonel Georges Boissy de Ziguinchor sous la présidence du gouverneur Guedj Diouf et la présence du préfet et du maire Ousmane Sonko.

Le commandant de la zone militaire N° 5, Thierno Ndour a dans la même foulé procédé par les pouvoirs qui sont conféré par le président de la république à la décoration de: colonel Siméon aux rangs d’officier national de l’ordre du lion, Adjudant Amara Barry, sergent chef Tamsir Ndiaye, adjudant chef Daouda Ndour, Cheikh Barry Coly de la brigade des sapeurs pompiers, adjudant chef Ismaila Diedhiou de la 25e BRA

La cérémonie s’est terminée par un déferlement des troupes de la gendarmerie, des sapeurs pompiers, de la 5e bataillon d’infanterie et des anciens combattants sous les ordres du chef de bataillon Ibrahima Diakhaté.