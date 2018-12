Urgent: Khalifa Ahmeth Niasse prédit un 3ème mandat pour Macky Sall

La visite du chef de l’Etat dans la famille de Sidy Lamine Niasse n’a pas été sobre. Alors qu’il était venu présenter ses condoléances à la famille, suite au rappel à Dieu du patron du groupe Walf, le candidat à un second mandat a été accueilli par l’ainé du défunt. Et, alors que pareille circonstance devait nécessiter beaucoup solennité et de la retenue, Ahmeth Khalifa Niasse a rappelé les liens privilégiés qui unissent sa famille à celle du chef de l’Etat.

Le président Macky Sall était simplement venu présenter les condoléances de la nation à la famille Niasse, il est, par contre, sorti couvert d’éloges. Et assuré du soutien sans réserve des héritiers de Sidy Lamine Niasse. Contradiction du destin, alors que les dernières heures de vie du fondateur de Walf ont été marquées par une farouche résistance face aux « dérives dictatoriales de Macky Sall« , l’occasion de la présentation des condoléances, lors de la disparition du mollah de Sacré coeur, a été une belle tribune pour le patron de Benno Bokk Yakaar. Il a été réhabilité et couronné par la famille Niasse pour diriger le Sénégal. En sa qualité de gardien du temple, c’est à Ahmeth Khalifa qu’est revenue la responsabilité d’accueillir la délégation gouvernementale.

Et l’ancien chambellan de Wade et « ami proche de Kadhafi » ne s’est pas privé de rappeler les liens étroits qui unissent sa famille à celle de Macky Sall. « Votre épouse, Marième, c’est la mère de mes enfants. D’ailleurs, c’est elle qui a porté l’un de mes enfants lors de son baptême« , a rappelé Khalifa Ahmeth Niasse. Aussi, revenant sur les bons rapports qui l’ont unis à Macky Sall, Ahmeth Khalifa a rappelé que c’est (lui), Ahmeth Khalifa, qui avait fait l’éloge funèbre lors du rappel à Dieu de la maman du président. Et pour lui, pareilles relations forgées des années durant ne peuvent être perdues sur le chemin des incompréhensions d’un moment. Très à l’aise dans son rôle de patriarche enturbané, Ahmeth Khalifa Niasse a déclaré que « l’ange de la mort s’est trompé de cible en prenant la vie de Sidy Lamine. »

« C’est moi que l’ange de la mort était venu chercher. Mais, il s’est trompé de cible. C’est Sidy Lamine Niasse qui devait être assis, ici, et vous deviez être là à lui présenter des condoléances pour moi. » A déclaré Ahmeth Khalifa. Alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il reste sur ce registre des liens étroits, Ahmeth Khalifa a déclaré que Macky Sall s’est illustré par de grandes réalisations. « Les inaugurations, les grandes réalisations, c’est toi. Tout le monde parle de deuxième mandat. Mais, moi, je ne serai pas surpris de voir ces mêmes personnes demander un 3 ème mandat pour toi« , a déclaré le patriarche des Niasse.