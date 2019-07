Manifestation devant le domicile familial du Président Macky Sall: les auteurs se justifient

Dimanche à Fatick, ville de l’ouest du Sénégal, des jeunes ont manifesté devant le domicile familial du président Macky Sall, en brulant des pneus et bloquant les issus du quartier à l’aide de pierres. Les auteurs ont justifié leur acte dans « L’Observateur ».

« Nous sommes une cinquantaine de jeunes engagés derrière le président de la République Macky Sall. Nous avons toujours répondu présent quand il s’agit de défendre les intérêts de notre leader. Nous avons toujours défendu le président Sall, surtout quand il avait des problèmes avec Wade. Mais trop c’est trop », a dit Birane Gueye, joint au téléphone.

Très remontés contre les promesses non tenues et les agissements du régime actuel, des jeunes du parti au pouvoir, Alliance pour la République (Apr) dont M. Gueye, ont battu le macadam pour exiger la concrétisation de ces promesses tenues par Aliou Sall, jeune frère du chef de l’Etat.

« A la veille de la présidentielle du 24 février 2019, Aliou Sall, frère du chef de l’Etat, est venu à Fatick et il nous a promis monts et merveilles. Plus de cinq mois après la réélection du président, Macky Sall, aucune des promesses n’a été tenue », déclare Birane Gueye.

Selon lui, cette manifestation est une alerte au président Sall pour dire qu’ils n’acceptent pas d’être utilisés comme du bétail, car, à l’en croire, tout le quartier est frustré contre lui et les responsables politiques de Fatick. « Si rien n’est fait, nous prévoyons d’autres manifestations », prévient-il.