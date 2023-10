Fraîchement nommé ministre des Sports, Lat DIOP, a dans un premier temps évoqué la préparation des Lions du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (13 janvier-11 février 2024).

“La CAN 2023 en Côte d’Ivoire ? C’est ce qui fera l’objet de notre réflexion. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour permettre à nos Lions de participer pleinement et éventuellement de gagner la Coupe comme le souhaitent les sénégalais. Aucun effort ne sera ménagé afin de permettre à l’équipe d’être performante pour nous ramener une seconde étoile. On fera le maximum“, a-t-il déclaré juste après sa nomination au poste de ministre des Sports.

“Ça fait longtemps que j’œuvre dans le sport. Je suis d’ailleurs le président de Guédiawaye FC. Si je vais démissionner à ce poste ? On verra après. Je suis aussi membre du comité exécutif de la FSF. J’ai une expérience sur le sport, et je mettrai ça à contribution pour relever les défis“, a-t-il fait savoir, indiquant que le “financement dans le sport et les infrastructures sont les deux plus grands chantiers d’un ministre des Sports.”

Lat DIOP a saisi cette occasion pour remercier Macky SALL. “Je remercie le président de la République pour la grande confiance qu’il a en ma modeste personne. Je profite de l’occasion pour réitérer ma disponibilité à l’endroit du Premier Ministre et de tout le gouvernement nouvellement nommé.”