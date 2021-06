“Ce qui s’est passé au mois de mars ne va plus se reproduire “, avait averti l’ancien ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, après les émeutes qui ont suivi l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko.

Menaces…

Ce vendredi 25 juin , les députés sont appelés à l’hémicycle, pour voter le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. L’opposition tentera de bloquer ce projet de loi par tous les moyens. Mais le chef de Cabinet du chef de l’Etat revient à la charge et réitère ses menaces. En effet, Mame Mbaye Niang affirme, sur les ondes de Zik FM que “ceux qui vont tenter de manifester contre ledit projet de loi, ce 25 juin, vont en voir de toutes les couleurs.”

Population avertie…

” Que celui qui pense qu’on va les laisser faire se trompe, ils n’ont qu’à réessayer. Celui qui sortira manifester, verra ce qui se passera. On ne va plus accepter que des personnes sèment la terreur. Nous ne l’accepterons pas. Les députés qui sont sortis ne connaissent rien aux lois et se permettent de faire un boucan dans un point de presse. Ils font de sorte que les populations sortent pour faire du Lambar Lambar dans les rues. Celui qui bouge va le regretter “, assène-t-il.

Importance de la loi, selon MMN

Pour légitimer le projet de loi, l’ex ministre du Tourisme et gestionnaire du PRODAC, estime urgent de voter cette loi. A l’en croire “l’armée française va bientôt quitter le Mali, foyer terroriste et pays limitrophe du Sénégal” qui doit se prémunir.