Équipe nationale : maintien de Aliou Cissé, la position tranchée de El Hadji Diouf

Aliou Cissé conduira les Lions à la CAN 2024. Ainsi en a décidé la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le président de l’instance, Augustin Senghor, a annoncé la nouvelle il y a quelques jours. Mettant ainsi fin au débat sur le maintien ou le renvoi du sélectionneur du Sénégal soulevé après l’élimination de son équipe en huitième de finale du Mondial 2022.

Il s’agit d’un bon choix de l’avis de El Hadji Diouf. «Garder Aliou Cissé c’est garder la stabilité du groupe, de notre équipe et du Sénégal. Il a encore beaucoup de choses à montrer», a déclaré l’ancien capitaine des Lions dans un entretien paru ce mardi dans Stades.

El Hadji Diouf invite les suiveurs de Sadio Mané et Cie à la patience et à la prudence. «Il (Aliou Cissé) prépare une Coupe d’Afrique qu’il faudra gagner et on va le faire ensemble. Je demande aux supporters d’être patients, plaide le double Ballon d’Or africain. On peut être déçu, mais on ne doit pas faire n’importe quoi. Faire n’importe quoi c’est enlever Aliou Cissé de cette équipe, surtout quand on sait que dans un an, on doit défendre notre titre en Côte d’Ivoire.»