Locales-2022 A Mbour : La cour d’appel de Thiès saisie pour invalider la candidature de Cheikh Issa Sall

La candidature de Cheikh Issa Sall, tête de liste majoritaire de la coalition «Benno Bokk Yaakaar » à Mbour aux élections locales du 23 janvier 2022, n’est pas valide. C’est l’avis du Dr. Papa Moussa Saliou Guèye, enseignant- chercheur en Droit public qui a saisi la Cour d’Appel de Thiès pour empêcher ce candidat de la mouvance présidentielle de participer aux prochaines joutes électorales.

«En ma qualité de citoyen régulièrement inscrit sur les listes électorales, je viens de saisir la Cour d’Appel de Thiès par un recours aux fins d’annulation de la candidature de Cheikh Issa Sall, Magistrat de profession et tête de liste majoritaire de la coalition “Benno Bokk Yaakaar” à Mbour aux élections locales du 23 janvier 2022 », a-t-il écrit.

A l’en croire, la tête de liste majoritaire de Bby est inéligible à un mandat électif en raison de son statut de magistrat de la Cour des Comptes.

« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que Monsieur Cheikh Issa Sall, Magistrat de profession et tête de liste majoritaire communale de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbour aux élections locales du 23 janvier 2022, est inéligible à un mandat électif conformément aux textes législatifs suivants: article 32 de la loi n° 2016-26 du 05 août 2016 abrogeant et remplaçant la loi organique n°99-13 du 17 février 1999 portant statut des magistrats de la Cour des Comptes, articles L.27 à L275 du code électoral et, articles 130 à 132 du code pénal », a expliqué l’enseignant-chercheur au Premier Président de la Cour d’Appel de Thiès.

Selon Dr. Papa Moussa Saliou Guèye, la Cour d’Appel de Thiès, après l’avoir entendu séance tenante, «a immédiatement ordonné à la Cour des Comptes de lui communiquer le dossier à l’état actuel de Cheikh Issa Sall qui doit comparaître le vendredi, 19 novembre 2021 à 10h».

«Je demande, comme le prévoit la loi, l’annulation de la candidature de M. Cheikh Issa Sall, sachant que les faits qui lui sont reprochés sont juridiquement répréhensibles. En espérant une suite favorable à ma requête, je vous prie, Monsieur le Premier Président, d’être assuré de ma profonde déférence », a précisé Dr. Papa Moussa Saliou Guèye.

