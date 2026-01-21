Le dossier AEE POWER, au cœur de vives controverses ces derniers mois, pourrait connaître son épilogue. Le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, a annoncé que la Cour suprême a annulé la décision rendue par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

L’annonce a été faite par le DG de l’ASER lui-même à travers une publication sur sa page Facebook. Selon lui, cette décision judiciaire met un terme à une longue période de contentieux et de débats autour de ce dossier largement commenté par l’opposition.

« Après quinze longs mois de désinformation, de manipulation et de bataille judiciaire sur le dossier AEE POWER, l’ASER vient d’obtenir l’annulation de la décision de l’ARCOP par la Cour suprême. Le dossier est désormais vidé », a déclaré Jean Michel Sène, estimant qu’« un temps de vérité » s’ouvre désormais.

Le patron de l’ASER a par ailleurs annoncé la tenue prochaine d’une conférence de presse, au cours de laquelle il compte revenir en détail sur cette affaire. Il promet d’exposer les faits, les responsabilités et ce qu’il qualifie de « modus operandi » visant à s’enrichir illicitement, affirmant que l’ASER s’est opposée fermement à de telles pratiques.