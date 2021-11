Société : Fake news! l’Ansd n’a jamais dit qu’il y a 345 divorces par jour au Sénégal

À défaut de contacter l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), il fallait juste bien lire le rapport dans lequel le chiffre en cause a été déduit. Il s’agit du Rapport définitif de Recensement général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage (RGPHAE) de 2013, réalisé par ladite agence en partenariat avec UNFPA et l’USAID.

À la page 275 du document de 418 feuilles, le Tableau 9.4, fait la « Répartition de la population âgée de 12 ans et plus par région selon le statut matrimonial et le sexe ». C’est ainsi que 126 286 Divorcés ont été comptabilisés parmi cette tranche de la population qui était en activité en 2013.

Voir Tableau ci-dessous