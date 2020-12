Liverpool “ne devrait pas s’inquiéter pour Sadio Mane, mais pour Thiago”. C’est du moins le point de vue d’un fan des Reds.

Sur liverpoolecho.co.uk, visité par Senego, un fan de Liverpool, donne son point de vue sur Sadio Mané, Alcantara et bien d’autres loups aux dents longues qui ont brillé contre Wolves, dimanche dernier.

Mané toujours phénoménal

Sadio Mané n’a plus marqué de but en sept matches. Liverpool devrait-il s’inquiéter pour lui ? “Pas du tout. Ses performances sont toujours de qualité et il mène de l’avant. Son rythme de travail est toujours aussi phénoménal. Sa force est intacte. Les buts vont revenir”.

“Vu la rivalité supposée entre lui et Mohamed Salah, peut-être que Nelson Semedo leur a rendu service à tous les deux en étant crédité de notre quatrième but dimanche”, a souligné le fan.

Sueurs froides avec Thiago

Thiago Alcantara sera encore absent pendant quelques semaines. “Oui, je suis inquiet. Il n’a pas été revu depuis que Richarlison l’a plaqué, il y a près de deux mois”, remarque le fan, note Amazon Prime..

Des jeunes comme Caoimhin Kelleher, Neco Williams et Curtis Jones ont été performants. “Ils se sont tous améliorés et ont fait honneur à leur réputation. Il faut aussi mentionner Rhys Williams et Nat Phillips”.

Dans la perspective de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, Liverpool fait partie des favoris pour remporter la compétition. “Je suis heureux que vous ne m’ayez pas demandé de prédire la composition du onze de départ contre Midtjylland ! J’adore la Coupe d’Europe, et bien sûr, nous sommes dans le mélange”, a-t-il ajouté.