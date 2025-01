Production pétrolière: Sangomar bat le record de 2024

Le site pétrolier de Sangomar, situé à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, a surpassé toutes les attentes en matière de production pour le dernier semestre 2024. Selon les informations relayées par Le Quotidien, le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a communiqué des résultats étonnamment positifs. En effet, la production de pétrole brut a atteint environ 16,9 millions de barils, alors que l’objectif initial était fixé à 11,70 millions de barils. Ce surplus de 5,2 millions de barils témoigne de la réussite des opérations menées sur ce champ pétrolier.

La mise en service des installations a débuté le 2 juin 2024 et les douze puits de Sangomar sont désormais entièrement opérationnels. Le ministère, toujours d’après Le Quotidien, a estimé qu’à la fin de l’année, en décembre, la production mensuelle avait atteint 2,96 millions de barils. Pendant cette période, pas moins de trois cargaisons, totalisant 2,94 millions de barils, ont été commercialisées à l’international.

Les chiffres de novembre 2024 ne sont pas en reste, avec une production globalement évaluée à 2,94 millions de barils de pétrole brut. Parmi ceux-ci, trois cargaisons d’un total de 2,89 millions de barils ont été vendues sur les marchés étrangers. De juin à septembre, le site de Sangomar avait déjà enregistré l’enlèvement et la commercialisation de huit cargaisons, correspondant à 7,69 millions de barils, via l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement, connue sous le nom de FPSO Léopold Sédar Senghor.

Entré officiellement parmi les pays producteurs de pétrole en juin dernier, le Sénégal a ainsi concrétisé une décennie d’espoirs après la découverte des gisements de Sangomar. Ce succès est le fruit d’une collaboration fructueuse entre la société sénégalaise Petrosen et l’entreprise australienne Woodside Energy, qui assure conjointement l’exploitation du site.