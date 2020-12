Le protocole prévu par l’UEFA avant PSG-Basaksehir

Au lendemain des propos supposés racistes d’un arbitre lors de PSG-Basaksehir en Ligue des champions, mardi soir au Parc des Princes, le match entre les deux équipes doit reprendre ce mercredi (17h55 GMT), à la 13e minute, moment de l’arrêt. Comment se déroulera cette reprise ? L’UEFA a donné des détails sur le protocole d’avant-match.

Les joueurs des deux formations arriveront au stade sans message, avant d’enfiler dans les vestiaires un t-shirt « No to racism », avec le logo des deux clubs, au même titre que les nouveaux arbitres. Ils s’échaufferont avec ces maillots et, ensuite, entreront sur le terrain en respectant le protocole sanitaire en vigueur. Les deux camps seront réunis dans le rond central, en compagnie des officiels et toujours avec leur tunique spéciale. La rencontre reprendra alors.