Ligue des Champions : Voici le tirage au sort complet des 8e de finale

C’est fait ! L’UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions en présence de Stéphane Chapuisat, le légendaire attaquant suisse vainqueur de l’épreuve en 1997 avec le Borussia Dortmund.

Et le tirage n’a pas été clément avec le Paris Saint-Germain, unique club français présent à ce stade de la compétition, puisque les Parisiens affronteront le FC Barcelone. Et forcément, cela ne laisse pas un bon souvenir aux Parisiens depuis la tristement célèbre Remontada…

Ce PSG-Barça est la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale mais on relève également un choc entre l’Atlético de Madrid et Chelsea.

Vainqueur de la compétition la saison dernière, le Bayern Munich sera opposé à la Lazio, un adversaire dont il devrait pouvoir se défaire assez aisément.

Révélations de la dernière campagne, l’Atalanta aura fort à faire contre le Real tout comme le RB Leipzig face aux Reds de Jürgen Klopp.

On notera également le retour de Cristiano Ronaldo sur ses terres puisque la Juventus se rendra à Porto.

Enfin, le Borussia Mönchengladbach, hérite d’un gros morceaux avec Manchester City.

Le tirage au sort des huitièmes de finale

Borussia Mönchengladbach – Manchester City

SS Lazio – Bayern Munich

Club Atlético de Madrid – Chelsea FC

RB Leipzig – Liverpool FC

FC Porto– Juventus

FC Barcelone – Paris Saint-Germain

Rendez-vous ! les 16, 17, 23 et 24 février 2021 pour les allers, et les 9, 10, 16 et 17 mars pour les retours.