Après sa passation de service hier, l’ancien ministre de l’intérieur Aly Ngouille ne perd pas de temps. Il retourne à son autre poste, maire de Linguère. Il demande ainsi à ses partisans de laisser les sentiments de côté et de retourner au travail.

‘’C’est le président qui a le pouvoir constitutionnel de choisir avec qui il veut travailler dans son gouvernement. On l’a accompagné depuis son premier gouvernement, 4 Avril 2012 jusqu’au 1 Novembre 2020. Huit ans qu’on chemine ensemble et je considère qu’on restera ensemble. Je ne suis pas dans le gouvernement mais je suis toujours dans le parti (Apr)’’, lance Aly Ngouille Ndiaye.

Selon lui, il a adhéré à Apr pour travailler et il continue toujours dans cette logique. Raison pour laquelle l’ancien ministre de l’intérieur considère qu’en plus du gouvernement, il est maire de Linguère. Donc après son retrait du gouvernement il va plus se focaliser à son poste de maire.

‘’Je rends grâce à Dieu parce que je suis sorti la tête haute, c’est ce qui est important. Retournons au travail et mettons les sentiments de côté. Que personne n’en veut au président Macky Sall’’, appelle Aly Ngouille Ndiaye

IGFM