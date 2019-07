Les causes de l'incendie du véhicule présidentiel

La voiture du Président Macky Sall , une Limousine (Mercedes S600), qui avait aussi à son bord, son homologue malien Ibrahim Boubakar Kéita, a pris feu à l’entrée de Nguéniène lors de l’inhumation de Ousmane Tanor Dieng.

Le véhicule a pris feu ce mercredi, juste à l’entrée de Nguéniène. A travers les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit le feu sur la limousine présidentielle, et les gardes rapprochées mettre à l’abri le Chef de l’Etat, et faire sortir les bagages de la limousine.

Qu’est ce qui est à l’origine de cet incident

Pourquoi cette voiture a pris feu ? Selon Iradio, la limousine présidentielle a heurté de plein fouet un des dos-d’ânes posés sur la route, ce qui a entraîné l’éclatement du carter et une perte d’huile. D’après eux, c’est ce cocktail qui est à l’origine de l’incendie.

A noter que le feu a été vite maîtrisé par les éléments des sapeurs-pompiers qui suivaient le convoi du Président Macky Sall. Et les deux chefs d’États ont été transférés dans un autre véhicule, qui les a acheminé jusqu’au lieu où la prière mortuaire devait avoir lieu, à Nguéniène.

Des incidents répétitifs sur le convoi…

Ce n’est pas la première fois, qu’un drame survient lors des trajets à l’intérieur du pays du convoi présidentiel. En effet, on se rappelle l’enfant qui a été heurté par son convoi lors de la campagne présidentielle à Oudoucar à Ziguinchor. Ainsi, un ancien chargé du parc automobile à la présidence, sur Rfm, a demandé plus de formation pour ceux qui sont chargés de conduire ces voitures sophistiquées.