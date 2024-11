Oumar Kane alias Reug-Reug devient champion du monde MMA

C’est un moment historique pour le Sport sénégalais et pour Reug Reug (Oumar Kane), qui a réussi à décrocher le titre du One Championship poids lourd face au Russe Anatoly par décisions de deux jurys sur trois. Le combat s’est tenu ce samedi en Thaïlande .

Cette victoire représente un exploit monumental dans sa carrière, d’autant plus que Malykhin était un adversaire redoutable et invaincu avant ce combat.

Reug Reug, connu pour sa puissance et son background en lutte traditionnelle sénégalaise, a su exploiter ses compétences pour s’imposer dans cette rencontre décisive. Il devient ainsi le premier Sénégalais à remporter un titre mondial dans une organisation aussi prestigieuse que le One Championship, une compétition qui est considérée comme l’une des plus grandes ligues de MMA au monde, notamment en Asie.

Cette victoire consolide la position de Reug Reug dans le monde du MMA et ouvre de nouvelles perspectives pour les combattants africains, en particulier ceux issus des sports de lutte traditionnelle. C’est également un énorme coup de projecteur sur le MMA au Sénégal, où la lutte traditionnelle est un sport très populaire et ancré dans la culture.