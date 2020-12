LDC: La dernière chance pour le Real Madrid, l’OM vise la C3…

La phase de poules de la Ligue des champions touchera à sa fin ce mercredi. Le Real Madrid jouera le match décisif face à Mönchengladbach, L’OM pourra se qualifier en Europa League en cas de victoire face à Manchester City.

Après une série chaotique, l’OM a enfin retrouvé la victoire en Ligue des Champions la semaine dernière en s’imposant à l’Orange Vélodrome contre l’Olympiakos grâce à un doublé de Payet. Eliminé de la course aux 8es de finale, Marseille peut encore croire à la troisième place qualificative pour la Ligue Europa, s’il obtient un meilleur résultat que l’Olympiakos lors de cette dernière journée.

Défaite interdite aussi pour le Real Madrid et l’Inter Milan respectivement contre le Borussia Mönchengladbach et le Chakhtior Donetsk. Les Milanais doivent à tout prix l’emporter face aux Ukrainiens pour espérer rejoindre les huitièmes alors qu’un nul suffirait à sauver la tête de Zinédine Zidane et qualifier les Madrilènes.

Mercredi 9 décembre

18h55

Midtjylland-Liverpool

Ajax Amsterdam-Atalanta Bergame

21h

Manchester City-Marseille

Real Madrid-Mönchengladbach

Bayern Munich-Lokomotiv Moscou

Inter Milan-Chakhtar Donetsk

Salzbourg-Atlético de Madrid

Olympiacos-Porto