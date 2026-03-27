Massacre de Thiaroye 44 : L’État français condamné par le tribunal de Paris

Dans une décision rendue publique le 27 mars, le tribunal administratif de Paris reconnaît une faute de l’État français dans la gestion de cette tragédie coloniale survenue en 1944.

Une défaillance de l’État dans la recherche de la vérité

Plus de huit décennies après les faits, la justice administrative française franchit un cap important dans le dossier du massacre de Thiaroye. Dans son communiqué, la juridiction administrative pointe de graves manquements des autorités françaises. Elle leur reproche notamment de ne pas avoir mobilisé tous les moyens nécessaires pour établir la vérité sur la mort d’un tirailleur africain.

Le tribunal souligne également que des informations inexactes ont été transmises à la famille du soldat dans les années ayant suivi le drame, traduisant une défaillance dans le devoir de transparence et de vérité.

Thiaroye 1944 : une répression sanglante

Le massacre de Thiaroye remonte au 1er décembre 1944. Ce jour-là, des tirailleurs africains, majoritairement originaires d’Afrique de l’Ouest et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, étaient rassemblés dans un camp près de Dakar en attente de leur rapatriement.

Ils réclamaient le paiement de leurs soldes et indemnités. En réponse, l’armée coloniale française a ouvert le feu. Cette répression brutale a fait un nombre de victimes qui demeure, encore aujourd’hui, sujet à controverse.

Un bilan humain toujours contesté

Les chiffres officiels avancés par la France – d’abord 35 morts, puis 70 – sont largement remis en cause par plusieurs historiens, qui évoquent plutôt des centaines de victimes.

Les zones d’ombre persistent également sur les circonstances exactes de la fusillade, ainsi que sur les lieux d’inhumation des soldats, alimentant depuis des décennies un profond sentiment d’injustice chez les familles et les chercheurs.

Entre mémoire, recherches et quête de justice

La reconnaissance par la France du caractère de « massacre » constitue une avancée symbolique majeure. Elle s’inscrit dans un contexte de renouvellement des recherches historiques autour de Thiaroye.

Dans sa quête de vérité, l’Etat sénégalais a mis en place un comité dédié à la commémoration des tirailleurs sénégalais. Dans un travail scientifique salué, le comité a publié en octobre 2025 un livre blanc, concluant à un massacre « prémédité et camouflé ». Des fouilles archéologiques ont également été engagées pour tenter d’établir la vérité sur les lieux d’inhumation.

Cette décision judiciaire relance les attentes : celles des familles, des historiens et de l’opinion publique, qui continuent de réclamer vérité, justice et reconnaissance pour les victimes de Thiaroye. Au-delà de sa représentation dans le film Thiaroye 44 de Sembène Ousmane, ce drame reste une réalité historique encore douloureuse et incomplètement élucidée.

Cheikh Gora DIOP