Assemblée nationale : Moustapha Niasse et des députés vaccinés contre la Covid-19

Le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse et des députés ont reçu, vendredi, leur première dose du vaccin contre la Covid-19.

Moustapha Niasse a salué ’’un acte civique de haute portée et une contribution à la lutte contre la pandémie de la Covid-19’’.

’’Pour vaincre le mur invisible de la méfiance devant l’inconnu, l’inédit, le Président de la République a donné l’exemple en se faisant vacciner’’, a déclaré M. Niasse.



Selon lui, ‘’il est donc logique que, dans cet esprit, l’Assemblée nationale, dans ses différentes composantes, les Députés et les Personnels administratifs prenne le relais, pour cette première phase, qui sera prolongée, au rythme des arrivages annoncés pour les prochaines semaines’’.



’’Naturellement, la vaccination est volontaire et des critères transparents ont été définis, à savoir l’âge (60ans et + et certaines comorbidités)’’, a-t-il relevé.