« Le Président Macky Sall a annoncé d’importantes mesures, qui placent la riposte sanitaire dans un environnement économique et social plus favorable… »(Abdoulaye Diouf Sarr)

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a salué les nouvelles mesures prises par le président de la République, hier, dans son discours à la Nation. « Le Président Macky Sall a annoncé d’importantes mesures qui placent la riposte sanitaire dans un environnement économique et social plus favorable et garant d’une plus grande sérénité dans nos interventions », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, lors du point de situation sur le coronavirus.

« En effet, ajoute-t-il, aucune lutte sanitaire n’est possible dans un chaos économique et social .»

Après le chef de l’Etat, Abdoulaye Sarr a tenu à réitérer ses félicitations et encouragements aux personnels de santé et d’action sociale, pour les performances réalisées durant ces 4 mois.

Toutefois, la situation de l’axe Thiès-Dakar-Diourbel, qui polarise 9 cas sur 10 est plus, particulièrement celle du département de Dakar, constate M. Sarr, « est là pour nous rappeler que la vigilance doit être accrue et que le respect des mesures barrières doit être de rigueur ». A l’en croire, le caractère imprévisible du virus doit nous faire accepter l’évolution erratique de la courbe des cas.

Plus de 70 cas graves sortent de réanimation



Abdoulaye Diouf Sarr a en outre félicité l’ensemble de l’équipe de réanimation puisque, informe-t-il, « plus de 70% des cas graves sortent de réanimation tous les jours ».

Pour lui, une meilleure connaissance du virus leur a permis la prise en charge en extra hospitalière. « Et aujourd’hui, la prise en charge à domicile est possible pour certains patients qui bénéficient d’un cadre approprié ».

Leral.net