« Sagesse et humilité » : Ferdinand Coly décrypte l’annonce choc de Sadio Mané

Dans un entretien accordé à Source A, Ferdinand Coly s’est exprimé sur l’annonce de Sadio Mané concernant sa dernière CAN. Buteur et homme du match lors de la demi-finale face à l’Égypte, le meneur de jeu des Lions du Sénégal a annoncé qu’il disputera dimanche sa dernière finale de Coupe d’Afrique des Nations.

Pour l’ancien défenseur international sénégalais, même si l’attaquant d’Al-Nassr a encore les capacités physiques pour guider la jeune génération, ce choix relève d’une maturité rare.

« La grandeur de la personne, c’est se retirer alors qu’elle sait qu’elle peut continuer », a-t-il affirmé, soulignant que cette décision est une preuve de « sagesse et d’humilité ». Pour Coly, Sadio Mané est un compétiteur exigeant qui a compris l’importance de « partir à temps » pour « terminer en beauté ».

L’interlocuteur du quotidien d’information considère Mané comme le footballeur le plus marquant de l’histoire du pays : « C’est le joueur le plus emblématique, celui qui a le plus gagné pour le Sénégal. » Alors que les Lions s’apprêtent à disputer la finale au Maroc, Coly estime que remporter ce trophée serait « la cerise sur le gâteau », permettant à Sadio Mané de partir en tant que « meilleur joueur sénégalais et africain de tous les temps. »