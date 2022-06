Serigne Habib Sy Dabakh a lancé un appel qui invite à la raison à l’endroit du procureur de la République, du ministre de l’Intérieur et du Président Macky Sall, notamment sur ses intentions de briguer un troisième mandat.

Le fils de l’ancien Khalife des Tidianes est déçu par les habitudes du Président Macky Sall. « Son souci majeur pour un Président Macky Sall, qui est né après les indépendances, devait être ailleurs que d’être là en train de comploter contre ses adversaires. »

Serigne Habib Sy appelle Macky Sall à la raison et à surveiller son entourage. « Seul le mandat de Dieu ne finit pas… Un jour viendra tu sortiras par A ou par B. »

« Tu avais publiquement et devant le peuple sénégalais, déclaré que ton mandat finirait en 2024. Aujourd’hui, avec la boulimie du pouvoir, tu penses que ce qui se passe dans les autres pays comme la Côte d’Ivoire, entre autres, peut se passer au Sénégal, tu es dans l’erreur. Reviens à la raison. On n’est pas d’accord et on va plus vous laisser tranquille…”