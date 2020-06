Levée de l’état d’urgence : Thierno Alassane Sall tance Macky

La levée des restrictions, annoncée hier par le chef de l’Etat, n’est pas du goût du leader de la République des valeurs. Sur sa page Facebook, Thierno Alassane Sall s’en désole.

«Le chef suprême MS aux Sénégalais : j’ai tout essayé contre l’ennemi Covid, mais il continue à gagner du terrain. Ainsi, puisqu’il n’y a pas de différence entre ma stratégie et la reddition pure et simple, je décrète le retour à la normale. Désormais, je m’en remets à Dieu. Amen !», a posté l’ancien ministre de l’Énergie et du Développement des énergies renouvelables.

Le président de la République a déclaré, ce lundi, la levée de l’état d’urgence assorti du couvre-feu, à compter de ce mardi.