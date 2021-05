Le Capitaine Touré muté à la Réserve de commandement: Il attend d’être fixé su son sort

Après sa récente sortie de prison de la LGI de Mbao où il a été détenu pendant 60 jours, le capitaine Touré est présentement chez lui. Selon les informations du journal « Les Echos », l’officier a été muté à la Réserve de commandement. Démissionnaire, il a été prié de rester chez lui en attendant de connaitre son sort.

Sorti de prison le 10 mai dernier, le capitaine Touré attend toujours chez lui afin d’être édifié sur son avenir au sein de la gendarmerie. Des sources ont laissé entendre qu’il a été muté à la réserve de commandement. Une fonction normale qui entre dans le cadre normal du fonctionnement de la gendarmerie. Dans la réserve de commandement, le capitaine Touré reste lié au service et disponible en cas de rappel par la gendarmerie.

Après ses sorties au niveau des médias et sur les réseaux sociaux dans le cadre de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, le capitaine Touré a été arrêté et envoyé en prison pour 45 jours sur la décision du Haut commandant de la gendarmerie. Par ailleurs, la sanction a été alourdie par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba à 60 jours au lieu de 45 jours.

Le Capitaine Oumar Touré avait, après sa sortie dans les médias, adressé une lettre de démission à ses supérieurs. Une demande qui n’a pas encore été traitée par sa hiérarchie.