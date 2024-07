La visite du député Guy Marius Sagna au capitaine Toure

J’ai rendu visite aujourd’hui au capitaine Touré, directeur général de l’agence à la sécurité de proximité (ASP). Je me suis entretenu avec un grand sénégalais affecté à une direction où il a trouvé de grandes femmes et de grands hommes: les agents à la sécurité de proximité.

S’il s’occupe de cette agence avec la même rigueur qu’il a eu à gérer le dossier de Ousmane Sonko, nous pouvons espérer que le JUB, JUBAL, JUBBANTI seront une réalité et que le sort des ASP sera amélioré. Bon courage monsieur le directeur général !

J’ai rendu hommage au capitaine Touré.

J’ai rendu hommage aux ASP. Ces femmes et ces hommes qui ont choisi de rester au Sénégal et qui ont enduré pendant des années l’injustice et qui se sont battus contre cette injustice.

De l’enfer des pauvres est fait le paradis des riches dit-on. De l’enfer des ASP avec 50.000 FCFA de salaire était fait le paradis de certains avec des avantages indus et indécents.

Les injustices que vivent les ASP depuis des années doivent être conjuguées au passé avec le statut des ASP. Les injustices touchant les autres travailleurs aussi.

En tant que représentant du peuple à l’Assemblée nationale je vais continuer à servir les ASP et l’agence à la sécurité de proximité.

GMS,